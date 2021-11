"Complimenti, questa app segna un passo in avanti nella digitalizzazione dello sport.



Così lo sport diventa più fruibile e accessibile a tutti, soprattutto lo sport dei valori educativi e dell'aggregazione".



È quanto ha tenuto a far sapere in un videomessaggio l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, alla presentazione della nuova app 'My Sport e Salute' in corso allo stadio Olimpico di Roma.



"A livello di base, lo sport dilettantistico è quello che testimonia i valori più autentici, una palestra di vita per i nostri giovani e che aiuta a debellare malattie. Come Inter sono felice di averla testata in anteprima, un grande contributo al movimento sportivo in generale", ha aggiunto Marotta, riporta l'Ansa..