, amministratore delegato dell'Inter, è stato intervistato dal palco della Milano Football Week, in corso di svolgimento al cinema Anteo di Milano."Mediamente bene, perché siamo a metà. Siamo avvantaggiati ma dobbiamo leggere bene il momento ed essere umili, motivati, convinti di farcela e raggiungere qualcosa di importante. Ma non bisogna cullarsi su questo risultato, l'esperienza mi insegna che le casistiche ci sono"."Lui è l'allenatore italiano più vincente in assoluto, per me è l'allenatore. Ma quando ti accingi a vivere un atto così di una competizione importante in questo momento della stagione il cuore batte più forte. Stasera c'è una partita che non sottovaluteremo ma la mente corre a martedì"."La cosa più importante è la prestazione, che ha convinto tutto. Questi sono i presupposti migliori per affrontare un ottimo avversario nel ritorno. Poi il 2-0 è diverso dal 3-0, però poi è arrivato anche il palo di Tonali. Io il 2-0 non lo avrei mai immaginato"."Oggi è una foto, poi puoi alimentare il sogno"."Tantissimi. Come nel caso negativo l'allenatore viene messo nel mirino delle critiche. Poi bisogna parlare anche degli attori fuori dalla luce dei riflettori, come i magazzinieri. All'Inter c'è una grande cultura che è quella di dare sempre il massimo. La massima espressione è Inzaghi che ha saputo superare momenti di forte pressione e critiche forse esagerate, ma chi vive nello sport deve convivere con questa realtà"."Questa è una stagione atipica, con un Mondiale a metà. Stiamo studiando dal punto di vista delle performance, perché posso testimoniare che i diretti interessati dalla kermesse prima della fine della prima parte della stagione e al rientro hanno dimostrato di essere condizionati. Fermo restando che il Napoli ha meritato lo Scudetto, dobbiamo riflettere sull'importanza del rapporto mente-corpo. Questi sono aspetti che vanno considerati nel mondo dello sport di oggi; la mente rappresenta un aspetto fondamentale per ottenere risultati"."Ad oggi il consuntivo non può che essere positivo: essere in tre competizioni di cui due dove siamo protagonisti ti offre una valutazione di sette, se in campionato fossimo stati più avanti sarebbe stata 9-10. La valutazione sull'allenatore deve diventare la valutazione su noi stessi: quando abbiamo perso punti con squadre inferiori, con tutto il rispetto, qualcosa non ha funzionato e non è giusto addebitare tutto al mister. Le responsabilità vanno condivise con management e società. Inzaghi sta facendo bene, ha recuperato da quel momento di negatività. In quel momento era giusto mettessi pressione perché siamo l'Inter e dobbiamo esserlo sempre"."Perdemmo 3-0 in casa, poi recuperammo tre gol al Bernabeu prima di essere eliminati da un rigore molto dubbio. Ma c'è anche l'episodio di Inter-Juve della Coppa Italia 2016, quando l'Inter rimontò tre gol alla Juve e ci qualificammo ai rigori. Questi sono degli esempi di come valutare la situazione"."Sì, poi accanto a lui ci sono persone come Zanetti e Ausilio con cui confrontarsi. E che riescono a trasmettergli le preoccupazioni che poi trasformerà in stimoli importanti"."Io mi sento molto appagato dai risultati ottenuti in carriera. Vincere la Champions sarebbe un sogno"."Sì, posso dirlo. Ma poi facemmo scelte differenti"."Vorrei parlarne a stagione finita. Sicuramente poteva risolversi in modo migliore, ma voglio parlarne dopo per tutelare la società. Se potrà recuperare per la finale poi deciderà il tecnico. Il valore non si discute ma non si allena da due mesi, quindi è in difficoltà sul piano agonistico. Deciderà comunque il mister"."Ripeto, ne voglio parlare a fine stagione. C'è comunque tanta amarezza"."Nel vivere l'Inter ci sono anche certe emozioni. Lo sport è bello in generale, sono fortunato. Poi mi carico di responsabilità quando i tifosi ti danno fiducia e la trasmettono ai giocatori e ai dirigenti. Il senso di responsabilità è forte e ci dà motivazioni. Poi il calcio è imprevedibile"."Il mio primo derby fu nel 1970-1971, nel giorno del compleanno di mio fratello, era inizio marzo ed era Milan-Inter. L'Inter vinse lo Scudetto pur avendo un ritardo di sei punti in quel momento con Invernizzi che subentrò a Herrera. L'Inter vinse 2-0 con i gol di Mazzola e Corso, con la sua punizione a foglia morta. Fu emozionante, poi coincise con la cavalcata Scudetto dei nerazzurri"."No, però le ambizioni dell'essere professionisti c'è sempre la visione e l'ambizione di poter crescere. E' scontato che quando ero alla Sampdoria desideravo di arrivare in un grande club, ne ho vissuti due ed è stata un'immensa fortuna. La Samp è stato un periodo d'oro col quale ho fatto il salto, quel derby del 2003 di Champions l'ho vissuto da spettatore"."Sono tutti diversi e sono uno spot per la città. Quello di Genova è più romantico, lì ci sono tanti motorini e quindi puoi trovare due fidanzati che tifano uno Genoa e l'altra Sampdoria. A Milano c'è questa maestosità di San Siro e le emozioni coreografiche sono indimenticabili; vedere 80-85 mila spettatori con i colori addosso ti emoziona, in Champions ancora di più"."Io sono l'apice dell'area sportiva e all'Inter abbiamo creato una squadra nella squadra. I meriti vanno ad Ausilio, Baccin, Zanetti che hanno costruito questa squadra. Quando si fa questo lavoro c'è sempre un'attività di scouting dietro. Spesso il calcio è visto come un fenomeno improvvisato, invece le competenze servono per fare meglio rispetto ad altre società. Questo modello è frutto del lavoro di persone competenti, che hanno agito con una proprietà forte che ci hanno sostenuto. Bisogna considerare anche gli ingaggi e il costo del lavoro, ma abbiamo ottenuto vittorie come Scudetto e Coppa Italia, ora finiamo questa stagione ma siamo comunque contenti"."Fondamentale. Così come Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, club che vincono perché hanno uno zoccolo duro di giocatori che rappresentano la nazione. Gli italiani capiscono cosa vuol dire andare a giocare con l'Inter, è fondamentale"."Sta crescendo, ha 25 anni oggi. A questa età essere capitano è qualcosa di forte. Lui è un bravissimo giocatore ma anche un uomo che ha valori, le premesse ci sono"."Credo che anche per lui valga il discorso sulla stagione anomala. Lui ha avuto un mezzo infortunio diventato intero, lì si è interrotta la preparazione. Non dimentichiamo però che il giocatore purtroppo è del Chelsea e non sappiamo le loro intenzioni. Se il nuovo allenatore vuole tenerlo, ogni discorso è chiuso. Lui si è integrato molto bene con noi e la città, trascina molto e ha qualità, quindi averlo con noi è una cosa positiva"."Sono tutti, da quelli arrivati a parametro zero a Darmian, ragazzo splendido. Non posso citarne uno di più o di meno, sarebbero tutti da tenere anni ma bisogna fare le valutazioni anche in base all'età e quindi vanno prese decisioni antipatiche. La sorpresa è Onana, volevamo vedere le sue risposte e sono state positive"."Con lui c'è un rapporto d'affetto. Lo prendemmo dal Palermo che era un ragazzino, è un ragazzo d'oro e ogni dirigente che lo ha avuto lo vorrebbe con sé. Ma le logiche tecnico-tattiche non vanno di pari passo col sentimento: non c'era modo di inserirlo perché abbiamo quattro attaccanti, ha fatto bene ad andare alla Roma"."Non lo so, gli auguro ogni fortuna alla Roma"."Per Bastoni c'è grandissimo ottimismo, siamo certi della risposta positiva sua e del suo agente che è una persona intelligente: l'accordo arriverà. Per Dzeko la soluzione va trovata insieme, la stagione può dare scenari diversi a seconda del posizionamento di questa stagione. Vanno valutate anche le questioni economiche partendo dai valori dei contratti. Aspettiamo"."Bidone è un termine forte, si possono prendere in qualunque società. Non faccio nomi se no mi denunciano, ma ricordo che dal Catania presi un giocatore (Jorge Martinez, ndr) che si rivelò deludente"."No, no, non voglio dire... Direi che le fregature ritornano, meglio comportarsi sempre bene"."Ha una capacità di leggere i fatti davvero rapida, lo chiamiamo 'the fox', la volpe. Ascolta molto e l'ascolto per me è qualcosa di importante; parla poco e dice sempre cose sensate. Ha 32 anni, è stato catapultato in un mondo per lui sconosciuto; non era espertissimo di calcio ma ci ha portato la certezza del comando, forte della presenza del papà che è una persona di personalità. Si appassiona sempre di più al calcio, per lui la sconfitta è qualcosa che lascia il segno ma è una persona positiva che aiuta molto a fare discorsi di analisi. Entra molto nelle questioni"."L'ultima parola è sempre la sua, ma sta a noi convincerlo delle bontà delle sue scelte. Non mi vengono in mente cose particolari ma il concetto di delega ce l'ha"."I nomi sono tanti, ma l'importanza del gol è sempre cruciale. Ho sfiorato Haaland alla Juventus, ha grandi potenzialità e fa reparto da solo. E' un giocatore pesante"."Onana è sicuramente il più stravagante, poi tanti sono scherzosi"."Non abbiamo teste matte, abbiamo un soldatino che è Matteo Darmian; persona di altissimo livello e grande professionista"."Ha rafforzato la cultura della vittoria. Vincere una finale è vincere una partita secca, quando arrivai all'Inter non c'era la cultura della vittoria e l'abbiamo alimentata partendo da giocatori che avevano vinto poco. Ora anche noi iniziamo ad avere titoli e possiamo dimostrare di avere palmares. Dobbiamo essere bravi a rivincere lo Scudetto, così come la Coppa Italia; il resto è un sogno".