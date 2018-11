Una sfida in campo destinata a estendersi fino al mercato. Dopo il suo addio alla Juventus, Beppe Marotta non vede l'ora di entrare formalmente in carica come nuovo amministratore delegato dell'Inter con deleghe sulla parte sportiva e iniziare a impostare la costruzione della squadra che, secondo le volontà di Suning, dalla prossima stagione dovrà competere ai massimi livelli per la vittoria dello scudetto. E per arrivare a questo traguardo, il futuro dirigente nerazzurro è pronto a varare una nuova strategia, sacrificando uno, massimo due big della rosa, per arrivare a qualche giocatore top.



MAROTTA CI PROVA - Fra questi, ci sono anche quelli messi nel mirino dalla Juventus e l'ultima suggestione, secondo quanto riferisce Tuttosport, conduce niente poco di meno che a Paul Pogba. Il centrocampista francese del Manchester United ha fatto sapere a chi gli sta vicino di essere fortemente tentato dall'idea di tornare in Italia e alla Juve, ma Marotta, forte di un rapporto più che il cordiale col ragazzo e col suo agente Mino Raiola, sta informalmente provando a capire se esistano i margini per un clamoroso sorpasso. Il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione rimane Milinkovic-Savic della Lazio, ma l'idea di soffiare alla sua ex squadra un giocatore del calibro di Pogba sta iniziando a solleticare la fantasia di Beppe Marotta.