Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato del mercato nerazzurro.



“Emerson Palmieri? Dobbiamo convivere tra la parte agonistica e quella di mercato. Non posso che rispondere che non c’è alcun contatto, non abbiamo avviato trattative, ma stiamo facendo valutazioni e le valutazioni saranno anche consuntive al termine di questa stagione. Se ci sono scadenze limite per Lautaro? Al di là delle date e dei paletti vincolanti, la considerazione più esplicita è il fatto che l’Inter non voglia cedere i suoi migliori calciatori. Se Lautaro vorrà andare via, lo decideremo insieme, al momento non ha manifestato questa cosa e credo che, vista la sua giovane età, potrà migliorare ancora qui all’Inter per poi vedere. Ma stare qui all’Inter deve essere per lui un grande orgoglio perché giocare nell’Inter significa giocare in una grande squadra”.