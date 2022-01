La sua Inter non gioca a Bologna, ma ha comunque parole molto importanti da dire Beppe Marotta ai microfoni di Dazn: "Era doveroso fare un'attività fisica oggi, sarebbe stata una giornata poco sfruttabile dal punto di vista dell'allenamento canonico. Abbiamo sfruttato la situazione per fare una sgambata sul campo del Dall'Ara e portare al termine questa trasferta inutile, davanti a una presa di posizione che ben conoscete..."



L'AZIONE DEI CLUB - "Abbiamo terminato poco fa un Consiglio di Lega nel quale è stato rivisto il protocollo di emergenza, e adattato all'emergenza attuale. Sarà comunicato poi dalla Lega Serie A e dal presidente Dal Pino. Stiamo assistendo a una situazione confusa, nella quale le Asl periferiche hanno potere decisionale. La tutela della salute è prioritaria, ma le Asl stanno decidendo autonomamente le une dalle altre, e allora vediamo un Verona che va a La Spezia con dieci positivi, e altre squadre invece vengono bloccate con meno positivi. Dobbiamo assolutamente creare tavolo di confronto tra mondo dello sport e Governo, per definire una volta per tutte un protocollo autonomo rispetto alle Asl."



QUESTIONE VACCINI - "La terza dose obbligatoria di vaccino è una presa di posizione che limiterebbe di molto i danni in caso di positività e renderebbe molto più fluido il fatto di poter giocare di partite. Con la terza dose, infatti, si limita la quarantena da contatto e dunque si potrebbe giocare più agevolmente."



RINVIO NAZIONALI A GIUGNO - "Una delle valutazioni che faremo nei prossimi giorni".