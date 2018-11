L’addio è stato sancito con un comunicato ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che sono stati sciolti i rapporti di lavoro dirigenziale (i) con il signor Giuseppe Marotta con il riconoscimento al medesimo dell’indennità sostitutiva di preavviso che ammonta all’importo lordo di € 361.775, nonché dell’ulteriore importo lordo complessivo di € 361.775 a titolo transattivo e di incentivo all’esodo”.. L’ex direttore generale e amministratore delegato della Juventus era già uscito dal cda del club bianconero, ma doveva ancora chiudere in via ufficiale. Un passo compiuto ieri, che lo avvicina ulteriormente all’Inter. Come anticipato nelle scorse settimane da calciomercato.com , Marotta è pronto a intraprendere la nuova avventura in nerazzurro dopo otto anni alla Juventus. Il Corriere della Sera ha anche svelato i dettagli del nuovo contratto:. Salvo imprevedibili ripensamenti da una delle due parti, Marotta comincerà a guidare l’Inter entro fine anno. Per battere la Juventus sul campo e sul mercato.