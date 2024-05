Marotta: 'L'Inter è un club in salute, chi parla male di noi è invidioso'

Getty Images

Durante la festa degli Inter Club di Milan per celebrare lo scudetto dei nerazzurri, l'ad Beppe Marotta ha parlato facendo il punto sul cambio di proprietà con il passaggio dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree: "Posso garantirvi che ci sarà assoluta continuità nella gestione.. State tranquilli, col vostro aiuto e col supporto di giocatori e allenatore che sono dei grandi professionisti riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni".

- Marotta non ha dubbi sul futuro roseo dell'Inter, manda un messaggio agli avversari e aggiunge: "Sono molto felice di essere qui con voi per festeggiare quella che per noi è stata un'impresa importante.. Nel calcio non si deve mai avere paura, bisogna avere il coraggio di puntare a traguardi alti. Lotteremo per ottenere sempre il massimo, questo è il mio impegno".