L'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport per presentare la sfida contro il Valencia, la prima di una Champions League da grandi aspettative per il club bianconero.



SENSAZIONI - "C'è l'orgoglio di essere tornati a quattro squadre italiane. È un torneo con delle componenti particolari, diverse dal campionato, in cui vince sempre la squadra più forte. Qui è diverso, speriamo vada bene".



TUTTI TITOLARI - "Il fatto di essere qui deve essere motivo di orgoglio. La differenza tra chi gioca e chi non gioca è minima. E' soddisfazione e orgoglio vestire questa maglia, che giochi uno o l'altro è relativo".



PREDOMINIO REAL - "Rompere il predominio delle spagnole non è facile, siamo in un momento di involuzione come nazione di calcio. Dobbiamo recuperare questo gap, la Juve ha fatto già un grande sforzo e ci sono già grandi benefici con Ronaldo".



GIOVANI - "Per il resto ci lascia perplessi come Real e Barcellona riescano a portare in squadra tanti giovani. Dobbiamo arrivare a farlo anche noi, dobbiamo trovare allenatori e formatori all'altezza".