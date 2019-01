L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto a 'La Domenica Sportiva' su Rai 2 e ha parlato della trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi e del prossimo incontro con la moglie/agente Wanda Nara: "I tifosi possono stare tranquilli, non dobbiamo parlare di caso. Sono dinamiche tipiche in una squadra di calcio, soprattutto con l'avvicinamento di scadenze. Non ci saranno problemi, entrambe le parti vogliono proseguire il rapporto e questo è un comun denominatore di buon auspicio per il futuro".