Da interista, non ancora ufficiale, Beppe Marotta ha assistito alla sfida tra i "suoi" nerazzurri e la Juventus, vincente passato, dal buen ritiro milanese. In attesta di diventare ufficialmente un dirigente dell'Inter, direttore generale all'inizio e poi amministratore delegato, Marotta si sta già muovendo per il mercato, dove dovrà essere subito protagonista, diventando antagonista sui bianconero. E un sorpasso è già stato effettuato...



SORPASSO PER CHIESA! - Come scrive Tuttosport, l'Inter ha sorpassato la Juventus per Federico Chiesa, esterno offensivo di Fiorentina e Nazionale. I buoni rapporti tra Marotta e Corvino stanno facendo la differenza per un giocatore che è seguito anche dal Napoli. Inter avanti a tutti per il gioiello viola. Marotta inizia a muoversi, ma c'è un gentlemen agreement con Paratici: la società nerazzurra non tratterà giocatori della Juve, a meno che questi non siano sul mercato. Ma per tutti gli altri la sfida è aperta.