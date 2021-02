Beppe Marotta, ad dell'Inter, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con la Fiorentina: "Momento clou? Tutte le partite sono importanti, è un momento delicato per problemi che hanno poco a che fare col campo, ma che noi come management e area tecnica siamo in grado di gestire, isolando la squadra da problematiche che sono sopra la nostra testa ma saranno risolte nel migliore dei modi. E' una partita importante come tutte, bisogna sempre ottenere il massimo".- "I risultati positivi servono per rendere l'ambiente più compatto. E' evidente che quando l'ambiente è compatto anche i grandi problemi diventano piccoli, ora le cose vanno bene e andiamo avanti così. Speriamo si possa risolvere questo problema velocemente per dare tranquillità a tutto l'ambiente. E' una problematica sopra la nostra testa, coinvolge i nostri azionisti che sono persone responsabili, hanno dato molto alla storia recente dell'Inter e lo faranno ancora con scelte oculate nel rispetto della storia del club".- "Deve ripartire immediatamente anche per dare una risposta a Conte? E' una situazione che non riguarda la parte sportiva, non riguarda l'Inter. Riguarda i nostri azionisti, per riservatezza non sono in grado di dare una risposta. Noi andremo avanti con la forza di sempre, il senso di appartenenza che contraddistingue tutte le nostre componenti. Siamo in un momento di contrazione finanziaria mondiale, chiaro che anche il calcio ne risente. Quello che succede all'Inter succede a tanti club europei".- "Può esserlo se l'argomento dei salotti televisivi è quello della cessione delle quote della società. La discussione va riportata all'interno del rettangolo di gioco, accettando critiche ma con rispetto verso l'Inter e la sua managerialità; questo è quello che stiamo facendo. Ho a che fare con un'area tecnica di alto livello professionale, i calciatori sono professionisti ma anche appassionati del loro lavoro".