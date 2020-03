Stando a quanto raccolto da France Football, l’attuale valore di mercato di Florian Thauvin equivale a circa 20 milioni di euro. Il francese classe ’93, prima del suo infortunio, ne valeva 40 e invece oggi il Marsiglia si trova costretto a chiedere appena la metà di tale cifra per cederlo, sperando di non perderlo a zero nel 2021.