Diego Benedetto è un nuovo giocatore del Marsiglia. E oggi si è presentato in conferenza stampa: "Fisicamente mi sento bene. E' solo questione di giorni per unirmi ai miei compagni di squadra in allenamento. Potrei non essere in grado di essere pronto per la prima di campionato, per non rischiare l'infortunio, ma da dopo ci sarò. Se l'allenatore vuole".