Settimana caldissima a Milano, non solo per il clima torrido nel capoluogo lombardo. Lo è in particolare per il, che continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca., libero dopo la scadenza del contratto con lae ancora alla ricerca di un nuovo club da cui ripartire.Manca meno di un mese ormai all'esordio in Serie A e al Torino, primo impegno del campionato, e mentre la squadra si prepara a volare negli Stati Uniti (partenza giovedì pomeriggio) per la tournée che permetterà di misurarsi in test di livello contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona,portano avanti le varie trattative aperte.

Mandate in archivio due cessioni, quelle diall'Anderlecht e diall'Alaves (in prestito), sono due i fronti sui quali i rossoneri sono particolarmente attivi.è il bersaglio designato per la difesa e in attacco si valuta di prendere un altro attaccante oltre ad, che potrebbe mettere alla porta, ma è il centrocampo il reparto su cui sono ora puntati i fari.