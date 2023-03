Matteo Guendouzi, centrocampista del Marsiglia e della Nazionale francese, ha parlato della finestra di mercato invernale, nella quale è stato vicinissimo a cambiare maglia:



"E' vero che ho avuto richieste quest'inverno, qualche proposta da club, ma non me la sono sentita di partire, volevo finire la stagione. Sono concentrato su queste 10 partite che mancano, sul portare a termine il nostro obiettivo. Il mercato estivo? Non ci siamo ancora, ci saranno discussioni con il club, ma sono molto contento all'OM. Voglio sempre continuare a crescere. So che questo club può darmi molto, sono molto felice qui".