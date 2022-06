Matteo Guendouzi, intervistato da Telefoot, ha parlato del futuro, rassicurando il Marsiglia: "Non potevo sperare in una stagione migliore all'OM. Con la convocazione in nazionale è semplicemente la migliore stagione che ho avuto da professionista. Se rimango a Marsiglia? Sì, sto molto bene all'Olympique. Per me era anche un obiettivo giocare in Champions League".