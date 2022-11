Amine Harit è un giocatore dell'Olympique Marsiglia. Come riporta Mundo Deportivo, il giocatore, in prestito dallo Schalke 04 al Marsiglia, aveva una clausola nel contratto che alla quindicesima presenza in maglia bianca avrebbe fatto scattare l'obbligo di riscatto. Nell'ultimo match contro il Lione, Harit è sceso in campo per la quindicesima volta, rendendo effettiva l'opzione d'acquisto.