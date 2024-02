Marsiglia in crisi, Gattuso: 'Vorrei parlare, ma qui meglio non fare i kamikaze'

Redazione CM

Rino Gattuso, allenatore del Marsiglia, deve far fronte ad una situazione scottante: la squadra non vince dal 17 dicembre ed è sotto accusa per i 4 punti in 5 partite da allora. Il tecnico ex Napoli e Valencia, intervenuto in conferenza stampa e a Prime Video, ha voluto sottolineare la delicatezza del momento:



"Questo è un ambiente caldo, bisogna stare attenti. C’è un’altra mentalità e non si deve fare i kamikaze. Ho cambiato atteggiamento, ho lasciato passare qualcosa in più. Però bisogna essere onesti con se stessi. Mi guardo allo specchio e a volte non mi sento me stesso. Ora non guarderò in faccia più nessuno. Chi si allenerà bene verrà in campo o in panchina. Altrimenti guarderà le partite a casa, sul divano".



Il pareggio contro il Metz terzultimo ha inasprito ancor più il clima di contestazione, adesso la zona Europa, con la vittoria del Lens sullo Strasburgo, è lontana 5 punti.