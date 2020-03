Bafetimbi Gomis, ex attaccante del Marsiglia e oggi in forza all'Al-Hilal, ha rivelato ai microfoni di Var Martin di non essersi mai pentito di aver lasciato l'OM per sbarcare in Turchia: "Non mi pento di essermene andato da Marsiglia, soprattutto riguardando la storia d'amore che ho avuto con il Galatasaray. La cosa più importante era lasciare la Francia con la consapevolezza di aver fatto bene".