Jorge Sampaoli arriva a Marsiglia e rilascia le prime dichiarazioni al sito ufficiale dell'OM: "Sono felice di essere qui. Arrivo con grandi speranze e aspettative. In un club che seguo da tempo. Non vedo l'ora di iniziare. I tifosi sono molto esigenti, vogliono che la squadra mantenga lo stile della città. Credo che son abituato a queste esigenze da dove vengo e spero che saremo all'altezza delle aspettative del popolo, che è la cosa più importante che ha il calcio. Ho enorme rispetto per il sentimento popolare e farò tutto quello che posso in questo periodo difficile per la pandemia affinché i tifosi del Marsiglia siano felici".