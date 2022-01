Con l'arrivo al Marsiglia di Bakambu - già in gol - Arek Milik rischia di perdere il posto al centro dell'attacco di Sampaoli. L'attaccante polacco si è sfogato Canal+Polonia: "In venti minuti mi sono arrivati solo due passaggi e sempre con un avversario alle spalle. Questo diminuisce la fiducia. Il fatto che non abbiamo tante occasioni per segnare è un problema evidente. Bakambu? Possiamo giocare insieme".