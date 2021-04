Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Arek Milik. Queste le sue parole:



"Abbiamo il controllo della situazione mercato di Milik. È qui in prestito con opzione di acquisto. Ci sono dei pagamenti da fare e se pagheremo il giocatore sarà del Marsiglia. Milik è felice qui, ce lo dice sempre e non abbiamo mai parlato di cessione nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta di un grande club. Il giocatore vuole restare a Marsiglia".