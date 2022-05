Arkadiusz Milik resterà al Marsiglia. Dell'attaccante ex Napoli ha parlato Pablo Longoria ai microfoni di RMC Sport, dopo che il tecnico Sampaoli aveva espresso qualche perplessità sul giocatore, frenato anche da vari infortuni. Ecco le sue dichiarazioni: "Milik è un giocatore sotto contratto con noi. Abbiamo parlato per tutta la stagione. Vogliamo dare continuità a questo progetto, confermando quei giocatori che ci hanno portato al secondo posto in campionato. È importante dare continuità a questo gruppo. Come dico sempre, tra persone intelligenti l'equilibrio è sempre possibile". Lo stesso attaccante, da parte sua, sembra intenzionato a restare in Francia, tanto più ora che ha la possibilità di giocare la Champions League.