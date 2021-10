Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, parla in conferenza stampa, dicendo la sua su Lorenzo Lucca, in gol anche oggi, nella vittoria contro la Reggina: "Sulla squadra non penso che possa togliere concentrazione perché i riflettori sono quasi tutti su Lucca. C'è il rischio di distrazioni perché è un ragazzo, ma mi sembra molto equilibrato e sa che le difficoltà si possono trovare in ogni gara. Credo che sia la società sia i compagni riescano a tenerlo con la giusta concentrazione aiutati anche dal suo entourage e dalla sua famiglia". Sul 9 nerazzurro ci sono Juve, Milan e Inter.