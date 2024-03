Marsiglia-Psg, Mbappé titolare. Luis Enrique: 'Pensate se vincessimo tutto e decidesse di rimanere'

Redazione CM

58 minuti fa



La grande classica del calcio francese tra Marsiglia e Psg va in scena stasera con il protagonista più atteso in campo: Kylian Mbappè è titolare tra le fila dei parigini nonostante la gestione decisa dal tecnico Luis Enrique, che spesso lo fa partire in panchina in previsione di un suo probabile addio a parametro zero in estate.



L'allenatore spagnolo, comunque, non ha ancora perso le speranze sul suo numero 7: A Prime Video France ha dichiarato alla vigilia: "Spero ancora che Kylian cambi idea. Finora non ci ha comunicato nulla. Pensate se vincessimo tutte le competizioni che ci giochiamo e lui decidesse di restare all'ultimo momento..."