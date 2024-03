Milan, Florenzi: 'Leao è un mix tra Neymar e Mbappé'

30 minuti fa



Rafael Leao ha punito la Fiorentina con un assist e un gol nella vittoria per 2-1 del Milan al Franchi. Della super prestazione del portoghese, ha parlato il compagno di squadra Alessandro Florenzi ai microfoni di Dazn, ecco le sue parole.



CHI TI RICORDA? - "Un mix tra Neymar e Mbappé. Diciamo che forse sono anche due ruoli diversi. Nel senso che Mbappé vive per il goal. Rafa, per le caratteristiche che ha, passatemi il gioco, è un mix tra Neymar e Mbappé. Ma sto parlando delle caratteristiche. La cosa è che se gioca come sta giocando ultimamente, facendo la differenza, si avvicina a quella roba lì. E per noi diventa fondamentale. Se gioca così posso permettermi di non fargli rincorrere il terzino ma agire di conseguenza di squadra, com’è successo stasera perché stasera usciva su Milenkovic. L’uscita la facevamo col centrocampista di sinistra e con un grande lavoro di Chukwueze dall’altra parte. Poi però quando in fase offensiva succede quello che succede per noi diventa un punto di forza che non tante altre squadre hanno”.