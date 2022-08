Alexis Sanchez è sempre più vicino alla rescissione del contratto con l'Inter. Che, secondo la Gazzetta dello Sport, verserà all'attaccante cileno 5 milioni di euro di buonuscita, al netto di alcune mensilità arretrate relative alla stagione 2020/2021. L'annuncio ufficiale è atteso già oggi, poi il calciatore dovrebbe prendere la strada di Marsiglia: con il club francese ha un accordo da 3 milioni di euro netti più bonus a stagione.



L'OM pesca sul mercato della Serie A anche a centrocampo, dove è in arrivo dalla Roma il francese Jordan Veretout (ex Fiorentina). La formula è quella a titolo definitivo per 11 milioni di euro più altri 4,5 milioni di bonus: 2 dipenderanno dalle sue prestazioni e dalle presenze, 2,5 in due anni dalla qualificazione in Champions League della squadra allenata da Tudor.