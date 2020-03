Caio Secco, portiere brasiliano in forza alla squadra portoghese del Feirense, durante un'intervista per Correio Da Feira ha dichiarato di provare forte simpatia per il Marsiglia: "La squadra dei miei sogni? Penso di non avere gli stessi gusti dei miei compagni. Penso sia il l'OM, non so bene come sia nato questo sentimento".