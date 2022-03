Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha dichiarato aver ancora con sé in squadra il difensore francese in prestito dall'Arsenal William Saliba. Il 20 enne dovrebbe tornare in Inghilterra al termine della stagione, ma il club transalpino sta facendo pressioni su Mikel Arteta affinché prenda una decisione sul futuro del ragazzo. Lo riporta Le Provence.