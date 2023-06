Ereditare il testimone di Tudor non sarà facile per nessuno e per questo motivo il Marsiglia sta lavorando alacremente per trovare il profilo giusto a cui affidare la conduzione tecnica della squadra. In esalta il candidato forte, il profilo che mette tutti d’accordo ha un nome e un cognome: Marcelo Gallardo, ovvero l’uomo che ha fatto grandi cose con il River Plate. La trattativa con il tecnico argentino procede bene ma le parti sono ancora lontane. La volontà da parte di tutti di arrivare a una definizione c’è, i dettagli fanno la differenza.