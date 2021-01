Il tecnico del Marsiglia André Villas-Boas commenta i rumors sull'interesse per Arkadiusz Milik, in scadenza con il Napoli: "Abbiamo molti dossier aperti, è una posizione nella quale stiamo cercando. Non è l'unica opzione, ma potrebbe essere la più complicata da realizzare perché è un giocatore importante. Riparleremo con la proprietà per vedere cosa si può fare sul mercato. Abbiamo dimostrato l'interesse, che sfortunatamente è uscito sulla stampa italiana, ma non abbiamo avuto contatti avanzati né con il club né con il giocatore. Lavoreremo sugli altri dossier per l'attacco".