Il Marsiglia multato dalla Uefa per il mancato rispetto del Settlement Agreement. Come scrive il New York Times, il club francese deve pagare 3 milioni di euro, più il 15% dei futuri incassi derivanti dalle coppe europee, alla Uefa, con l’OM che avrà anche una riduzione di calciatori nelle lista Uefa fino al 2021/22 compresa: da 25 a 23 giocatori.