La scorsa notteil talento più atteso dell'ultimo draft NBA ha fatto il suo esordio controindossando, per la prima volta dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha bloccato ad inizio anno la maglia deiLa top model americana, appassionatissima di sport, (segue il calcio ed è molto amica dell'attaccante della nazionale famminile USA Alex Morgan) era una delle tifose d'eccellenza deila squadra di college in cui ha giocato Zion che le aveva anche regalato la maglia personalizzata.Sarà per questo che l'esordio è stato choc? 22 punti con 6/8 dal campo e 4/4 da 3 punti, non il suo storico punto di forza. Serviva un angelo... come Martha che