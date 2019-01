Né Inter, né Juve, né Milan per Anthony Martial. L'attaccante francese, classe 1995 ex Monaco, è in scadenza di contratto a giugno. Ma ora ha trovato l'intesa per prolungare l'accordo con i Red Devils fino al 2024: manca soltanto l'annuncio ufficiale. La conferma è arrivata dal suo agente a RMC.