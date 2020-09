Trentacinque anni (il 28 novembre saranno 36) e non sentirli. Martina Stella può permettersi il lusso di recitare ancora la parte della ragazzina sexy al cinema. Quasi 20 anni dopo il grande debutto ne L'ultimo bacio di Gabriele Muccino, il prossimo 15 ottobre uscirà nelle sale "Lockdown all'italiana", diretto dal regista Enrico Vanzina con altri attori protagonisti come lo juventino Ezio Greggio e il romanista Ricky Memphis. Sui social impazza la polemica contro il film che "scherza sulla quarantena per la pandemia coronavirus, una tragedia che ha provocato oltre 35 mila morti in Italia".



Martina Stella ha avuto relazioni con Valentino Rossi e Lapo Elkann. E' diventata mamma il 30 ottobre 2012, quando è nata Ginevra, figlia avuta con Gabriele Gregorini. Poi il 3 settembre 2016 si è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia, ​figlio di Lionello: ex calciatore di Lazio, Juventus e Roma.