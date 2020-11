Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, esalta Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter e della selezione dei Diavoli Rossi, ai microfoni di talkSPORT: “Il nostro rapporto nasce quando lui era un giovane che arrivava all'Everton in prestito. Dopodiché abbiamo fatto uno sforzo enorme per prenderlo a titolo definitivo, tanto che all'epoca diventò il giocatore più costoso. Puoi vedere un giocatore attraversare diverse fasi della vita, bei momenti o momenti brutti, ma ciò che Romelu non ha mai perso è la sua qualità eccezionale nel segnare gol. Adesso vedo una vera maturità nel suo gioco”.



MANCHESTER E INTER - “l Manchester United voleva vincere disperatamente dei trofei e si è assunto molte responsabilità, prendendosi probabilmente molta colpa, ai miei occhi, in modo molto ingiusto. Ma andando in Italia, ora è nel bel mezzo di un nuovo progetto. Lì ha trasformato quel senso di responsabilità e quelle difficoltà che aveva in Inghilterra in modo positivo. Secondo me, ora è nel miglior momento di maturità della sua carriera”.