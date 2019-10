Il River Plate vola in finale di Copa Libertadores superando in semifinale il Boca Juniors nonostante la sconfitta nella gara di ritorno e nella festa dei Millonarios spicca un nome, quello di Lucas Martinez Quarta. Il difensore centrale classe '96 è uno dei prospetti più interessanti del River, ma il suo sogno è approdare in Europa. Ci ha provato il Villarreal, ma Martinez ha un'altra idea: vuole fortemente il Milan e si è offerto ai rossoneri, che hanno già dato la loro risposta al giocatore.