Intervistato da tmw radio, l'agente Fifa, Giocondo Martorelli, ha parlato della corsa scudetto del prossimo campionato.



“Spingersi oggi in una valutazione, col calciomercato di mezzo, è difficilissimo. Se i nerazzurri finiscono il mercato cedendo solo Hakimi, rimpiazzato da qualcuno, allora sì, sarebbero sempre i favoriti per lo Scudetto. Però c'è una Juventus il cui mercato ruoterà intorno alla scelta di Ronaldo, va capito anche questo. L'Inter si libererà solo di Hakimi o darà via anche qualcun altro? Cedessero Lautaro, per esempio, sarebbe complicato. Ancora è tutto prematuro"