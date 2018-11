Intervistato da RMC Sport, il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato del momento del centrocampista classe '99 della Roma Nicolò Zaniolo, rimpianto di mercato della Fiorentina: "Zaniolo è sempre stato talentuoso, aveva grandi qualità tecniche ma fino a due-tre anni fa era molto piccolo. Quando è andato via da Firenze non era il ragazzo di ora, ancora si doveva formare dal punto di vista fisico. La Fiorentina ha le sue responsabilità, ma in quel preciso istante nessuno immaginava che potesse crescere così tanto".