Vi sono ottime ragioni a sostenere questa scelta, sia di natura sanitaria che economica, cui si deve aggiungere un dose di realismo rispetto al lento ma progressivo venir meno del rispetto della mascherina all'aperto. Ottime ragioni che dovrebbero essere accompagnate da un corollario, obbligatorio no ma doveroso e intelligente sì:. Perché nei luoghi affollati e quando c'è contatto ravvicinato e prolungato la mascherina sarebbe saggio e utile prenderla dalla tasca e indossarla. Anche questa estate. A differenza di quanto abbiamo fatto la scorsa di estate. Niente mascherina in volto ma mascherina in tasca per quando serve. Faremo davvero così?- Coronavirus resta su pianeta Terra per l'orizzonte temporale oggi a nostra disposizione. Resta perché di pianeta Terra è vaccinata una porzione, sostanzialmente mezza Europa ed America del Nord e, per quel che se ne sa, quasi mezza Cina. E resta perché anche nelle società occidentali non tutti sono e saranno vaccinati. Ad oggi metà della popolazione di quel che chiamiamo Occidente è vaccinata mentre Africa, Sud America e vaste zone dell'Asia hanno percentuali di vaccinazioni minime.perché ha e avrà ampie quantità di popolazione potenzialmente infettabili.Anche senza voler sognare l'arrivo veloce della pillola che impedisce la replicazione virale (negli Usa tre miliardi per ricerca e sperimentazione) di Covid ci si ammalerà in maniera meno grave e meno letale (almeno nei paesi via via vaccinati).Si chiama endemicità e nella vasta e chissà quanto lunga endemicità coronavirus svilupperà le sue varianti e farà il suo percorso di evoluzione-sopravvivenza. Probabilmente muoverà in direzione di convivenza (infettarla non ammazzarla) con la specie ospite, quella umana. Più improbabilmente muoverà in direzione di una maggiore letalità. Nel frattempo le società degli umani vivranno non proprio come nulla fosse, ma quasi. Stimeranno un numero di vittime socialmente accettabile e adotteranno la strategia collettiva loro consueta: correre ai ripari in caso di calamità sopraggiunta e manifesta, disdegnare ripari e prevenzione (e i loro costi) in caso di calamità futura o anche semplicemente incombente. Aiutati, gli umani e le loro società, a sopravvivere, nonostante questa non astutissima strategia. Aiutati da chi? Dalla scienza, dalla medicina, dalla tecnologia. Cui gli umani si rivolgono come fossero divinità, benefiche o malefiche a seconda dei gusti, umori, culture, paure.Ben più saldo e immoto resterà il pensiero magico con cui chiediamo alla scienza miracoli (non ne fa) e con cui allestiamo riti di scongiuro-negazione-maledizione.