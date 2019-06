Ricky Massara è pronto per la sua grande occasione chiamata Milan. Il prescelto adesso è lui, vi abbiamo raccontato dei contatti continui in queste ore dopo il rifiuto di Igli Tare che rimarrà alla Lazio; l'ex braccio destro di Walter Sabatini si è liberato dalla Roma in tempi non sospetti e adesso è pronto a iniziare l'avventura in rossonero, presto la prima riunione operativa con Paolo Maldini e Marco Giampaolo per preparare il Milan che verrà. Con un acquisto lasciato 'in sospeso' alla Roma da diversi giorni...





RETROSCENA KOUAME' - Massara infatti aveva praticamente bloccato Christian Kouamé come prossimo acquisto in giallorosso. L'attaccante ivoriano del Genoa è stato seguito a lungo, trattato con forza da quando il Napoli a gennaio ha scelto di non affondare il colpo; la Roma aveva trovato l'accordo totale per prenderlo e lo avrebbe definito come prima operazione estiva, in pugno anche il sì del giocatore. Ma adesso lo scenario cambia: senza Massara è tutto in bilico, potrà però proporre di portare Kouamé in rossonero per Giampaolo come seconda punta, conoscendosi anche già bene con l'ex compagno Piatek. Giovane, talentuoso e a costi contenuti, l'identikit è giusto anche per Elliott. Massara proporrà Kouamé per il Milan di certo dopo averlo bloccato per la Roma. Aspettando i primi acquisti...