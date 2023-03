Walter Sabatini anticipa il mercato degli allenatori. Il direttore sportivo ex Roma e Inter ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Luis Enrique è cresciuto ed è all'altezza dei grandissimi, mi piacerebbe enormemente rivederlo in Serie A. Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, non è escluso che Ricky Massara ci stia pensando. Anzi: per come lo conosce, non può non avere un pensiero su di lui".



CONTE - "Lui è così: quando non raggiunge i risultati, non è tipo che filosofeggia, si incazza come una iena. Lascerà il Tottenham, lo vedo in Italia l'anno prossimo".