“Deve solo vincere. Già dall’anno scorso, Rino sta facendo un grande lavoro. Soprattutto se ricordiamo come ha ricostruito l’autostima dei giocatori e ha rimesso in piedi la stagione compromessa dell’anno scorso. Quest’anno gli infortuni hanno caratterizza l’andamento della stagione ma penso sia la persona giusta al posto giusto. Se andiamo a vedere, lo sport è questo. L’infortunio, le squalifiche, le condizioni dei giocatori fanno parte di questo. Si deve essere bravi a gestire un gruppo dando la certezza di mettere in campo chi si reputa al meglio". Così Daniele Massaro su Rino Gattuso, durante la festa della Curva sud Milano.