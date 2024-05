Massaro: 'Zirkzee può raggiungere Van Basten. Pioli? Cinque anni straordinari'

Daniele, brand ambassador del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della XXIX edizione del 'Premio Gentlemen FairPlay'. Queste le sue parole: "Ho avuto la fortuna grazie ad Adriano Galliani di arrivare ad alzare al cielo la coppa dalla grandi orecchie. Ha convinto Silvio Berlusconi a portarmi al Milan, penso di averli ripagati. Non avevo le qualità di Van Basten, ma ero in una società meravigliosa e sono andato oltre al sogno. Oggi sono qui anche grazie a tutti i miei compagni che mi hanno permesso di fare cose straordinarie"

"Certo, chi mette la maglia del Milan deve capire il senso di appartenenza, il rispetto. È una squadra che deve tornare ad alti livelli, in Italia, in Europa e nel mondo"."Lo dite voi che è finita. Ho sentito tantissimi nomi, Pioli ha il contratto per un altro anno. Le persone del reparto tecnico stanno lavorando bene per capire se continuare con Pioli o se valutare un cambio. L'importante è che sia fatto per il bene del Milan. Pioli ha fatto 5 anni incredibili: ha vinto un campionato, il Milan è tornato in Champions ed ha fatto benissimo. Negli ultimi anni sono arrivati giocatori che hanno fatto la differenza. Bisogna lavorare per colmare il gap con l'Inter"

"Van Basten è la. Ci può arrivare. Sarà molto difficile, ma ci può arrivare"."Io faccio solo cose commerciali. Io sono andato due volte quest'anno a Milanello e lui non era ancora tornato. Ci vediamo solamente in tribuna. Non ho ancora avuto modo di fare qualcosa con lui"."RedBird ha dimostrato di fare investimenti importanti, vedremo".

"Il passato è storia, sono vittorie che rimarranno nei ricordi di chi amava il calcio. Tutti devono capire e lavorare per far tornare il Milan ad essere il club più titolato al mondo"."Non mi sento in grado di rispondere, ci sono persone preposte per farlo"