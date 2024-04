Massimo Mauro sicuro: 'Bellingham mi ricorda Platini'

azzarda il paragone tra la stella del Real Madrid e la leggenda della Juventus: "".L'ex centrocampista di Udinese, Juventus e Napoli, oggi opinionista televisivo, mette ha confronto, centrocampista inglese che ha letteralmente stregato il Real Madrid nei suoi primi mesi in Spagna, e, fantasista che ha scritto pagine di storia tra Juve e Francia.Ospite negli studi di Mediaset Infinity, Mauro ha parlato prima dell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra ildi Carlo Ancelotti e ildi Pep Guardiola: "E' giusto dare la copertina agli allenatori, sono due uomini fantastici e diversi. Mi piacciono tantissimo entrambi, mettono sempre davanti l'importanza di avere grandi giocatori, che sono stati fondamentali per le loro vittorie. In un certo modo è l'umiltà, che non deve mancare mai negli uomini che vincono".

- "La maniera di giocare sarà sempre la stessa, Pep non cambia la sua filosofia. Certo, è più attento alla fase difensiva e anche quando attacca si affida di più al lancio lungo. Dall'altra parte c'è una squadra che sa stare nel momento della partita come nessun altro. Quando pensi che il Real è fuori magari ti pareggia e ti vince la partita".- "Di sicuro di tenerli lontano dall'area di rigore. Ma per esempio Bellingham è un giocatore eccezionale: mi ricorda Platini, un giocatore capace di fare il centrocampista a testa alta, ma che davanti alla porta non sbagliava mai. Bellingham in questo è uguale. Secondo me Ancelotti ha fatto la differenza nel suo caso: la maniera di giocare, la fiducia che gli ha dato, l'importanza hanno fatto diventare questo giocatore incredibile".