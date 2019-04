Alessandro Mastalli, centrocampista cresciuto nel Milan, ex capitano della Primavera di Inzaghi, è ora alla Juve Stabia, prima nel Girone C di Serie C, sempre con la fascia al braccio. Queste le sue parole a Sky Sport: "Se sono arrivato fin qui è anche merito di mio padre che da ex calciatore mi ha sempre detto che non dovevo fermarmi anche quando le cose andavano bene nel settore giovanile del Milan. Sono cresciuto con l’idea che finché ero nelle giovanili non potevo essere valutato come giocatore perché il calcio vero è un altro e così quando sono diventato capitano della Juve Stabia mi ha detto che avevo raggiunto un traguardo non da poco vista la mia età. È stato un motivo d’orgoglio, sono il primo capitano nato al nord e un po' come nel film di Bisio ho conquistato il sud. E loro hanno conquistato me".



SU ZEMAN - " Lugano? Vado in Serie A svizzera, con un allenatore di nome e sempre attento ai giovani, ma mi accorgo subito che qualcosa non torna già dal colloquio con il presidente che candidamente ammette di non conoscermi. Passano le settimane, non gioco e alla fine parlo apertamente con Zeman che dice di non ritenermi un giocatore di movimento e che avrei faticato anche in Serie C".