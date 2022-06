Il Benevento si iscriverà regolarmente al prossimo campionato di Serie B: questo il frutto del faccia a faccia di due ore tra il sindaco Mastella e il presidente giallorosso Vigorito. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, una prima schiarita si è avuta a una settimana dall’annunciato disimpegno di Vigorito, che ha chiesto al sindaco un po’ di tempo per valutare se e come andare avanti al timone del Benevento.