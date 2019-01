Sabato 2 e domenica 3 marzo 2019 si terrà a Reggio Emilia un nuovo corso per aspiranti osservatori di calcio (I livello) della durata di due giorni organizzato e presentato dal sito www.footballworkshop.it

Il corso è la prima tappa del Master in Football Scouting, primo e unico in Italia. Chi parteciperà a tutti e 5 i livelli sarà incluso nell'elenco speciale degli osservatori certificati dalla Cataliotti Football Workshop.

Tra i relatori del corso in oggetto vi sarà un RESPONSABILE SCOUTING DEL SETTORE GIOVANILE DEL PARMA CALCIO con il quale verrà aperta una tavola rotonda sui temi dello scouting sui giovani calciatori. I partecipanti potranno – simulando quasi una conferenza stampa – porre al SUPER OSPITE tutte le domande sui segreti dell’osservazione dei calciatori.

Chi parteciperà a questo corso e ai prossimi (di II e di III livello) potrà essere selezionato come stagista/osservatore per il Parma calcio settore giovanile! Con la partecipazione al IV e al V concluderà il Master.

I docenti – in particolare l’osservatore ex Udinese e Sassuolo Paolo Greatti– sveleranno alcuni trucchi del mestiere (es.come si redige una scheda tecnica, quali sono i parametri per valutare le potenzialità di un giovane calciatore, con particolare attenzione ai c.d. tempi di gioco) e, anche, quali tipologie di accordi contrattuali si possono sottoscrivere con le società di calcio o con i procuratori sportivi. Questi ultimi, infatti, sono sempre più interessati ad avvalersi delle preziose segnalazioni dei cacciatori di talenti.

Sarà presentato e reso disponibile per tutti i partecipanti un nuovo libro sull’osservazione dei calciatori, dal titolo“I Segreti dell’Osservatore di Calcio”di Jean-Christophe Cataliotti(MURSIA) con le interviste a 20 addetti ai lavori!

A tutti i partecipanti saranno rilasciati attestato di partecipazione + tessera magnetica del Football Talent Scout (personalizzata).

Non sono richiesti titoli di studio particolari per partecipare né ci sono limiti di età.

Max iscritti: 30.

