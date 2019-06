masterSport - Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi nuovamente protagonista della "Classifica Internazionale" dedicata ai master in sport business di tutto il mondo.



Le buone abitudini è sempre bene non perderle! Il masterSport si conferma 1° corso italiano nella pubblicazione a cura di Sport Business International; quest'anno a livello internazionale il master di Parma e San Marino ha raggiunto la 3° posizione tra i corsi in Europa ed è stato confermato nella TOP15 Mondiale. La classifica generale è basata su interviste a studenti a 3 anni dal diploma, analisi del progetto formativo e livello di placement.



Questo importante risultato è merito di una squadra - la masterSportNet - fatta di professionisti, docenti, ex studenti e partner che oggi sono amici e nostri supporter e che anno dopo anno si confermano il vero valore aggiunto del progetto ideato da Marco Brunelli nel 1996.

La pubblicazione 2019 ha visto il masterSport segnalarsi tra i migliori corsi anche in altre graduatorie più specifiche.

Il corso in sport management realizzato in collaborazione con Università di Parma e Università di San Marino è infatti risultato:

3° master al mondo per gradimento degli studenti,

3° master al mondo per impatto sulla carriera dei propri studenti

4° master al mondo per frequenza di utilizzo degli insegnamenti nel corso della carriera dei diplomati.





"In un mercato sempre più ricco di proposte diverse ed una competizione globale siamo fieri ed orgogliosi di aver ricevuto riconoscimenti così importanti anche quest'anno e molto è merito del successo dei nostri studenti nel mondo dello sport business. La passione che abbiamo intravisto in loro nelle selezioni, l'impegno durante il loro percorso e la serietà con cui hanno affrontato il giorno dopo giorno nel mondo del lavoro hanno fatto la differenza e siamo una volta di più orgogliosi di tutti loro."





calciomercato.com è partner di masterSport - Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi