Hachim Mastour, centrocampista offensivo della Reggina, cresciuto nel vivaio del Milan, parla al sito del club calabrese: "Ho ricevuto alcune offerte, ma la mia volontà era quella di restare in Italia e appena la Reggina mi ha contattato ho detto sì. Sono arrivato in un club prestigioso e una piazza bellissima. Sono felicissimo di essere qui e darò il massimo per contribuire all’obiettivo di squadra e tifosi, ovvero raggiungere la Serie B. Il mister dice sempre quello che pensa, noto che con la squadra ha un ottimo feeling. Milan? Lo porterò sempre nel cuore e gli auguro il meglio possibile. All'estero non è stato facile, ho lasciato la mia famiglia e gli amici, ma ogni esperienza può lasciarti qualcosa per crescere. Ogni scelta che ho fatto la rifarei".